Журналиста жестоко избили в Бурятии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Улан-Удэ жестоко избит местный 62-летний журналист. Все произошло вечером, 30 января, на улице Ключевская. На мужчину напали трое 17-летних пьяных подростков. Они ударили его металлическим прутом по голове, затем затащили в подъезд, и продолжили избивать руками и ногами. После избиения, обыскав одежду и сумку журналиста, они похитили у него мобильный телефон и другие вещи. А затем убежали.

При помощи похищенного телефона, подключенного к услуге «мобильный банк», подростки списали со счета своей жертвы 8 тысяч рублей и перевели на другой банковский счет. Отследив этот перевод, полицейские и вышли на их след.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии. - Решается вопрос о заключении подростков, которых пострадавший опознал по фото, под стражу.

Что касается избитого и ограбленного журналиста, то он до сих пор находится в больнице.