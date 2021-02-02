С начала пандемии от коронавируса в Иркутской области умерли 12 медиков Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Сквер в память о погибших от COVID-19 медиков предложил создать в Иркутске губернатор Приангарья Игорь Кобзев. Глава региона, отвечая на вопросы жителей в социальных сетях, позвонил мэру Иркутска Руслану Болотову.

- От коронавируса при исполнении обязанностей погибли 12 медработников. Я бы хотел, чтобы и правительство региона, и мэрия предложили городской Думе рассмотреть вопрос создания в Иркутске сквера с памятными знаками. Для близких родственников медиков и для всех жителей это будет важно и правильно. Также хотелось бы, что в таком значимом социальном проекте приняли участие горожане, представители Общественной палаты.

Руслан Болотов поблагодарил губернатора за такую идею по увековечиванию памяти героев, которые боролись с пандемией.

– Уверен, что и депутатский корпус, и жители города поддержат это предложение, - сказал мэр.

Также в рамках прямой линии Игорь Кобзев отметил, что эпидситуация в регионе остается сложной, но контролируемой.

- Мы пережили тот период, когда лечебные учреждения работали в напряженном графике. Я бы хотел, чтобы наша жизнь налаживалась. Мы выходим из карантинных мер, уменьшаем ограничения. Но меры санитарного контроля будут усилены при проведении массовых мероприятий, заполняемости учреждений культуры. Также важно соблюдать правила личной гигиены и культуру безопасности. Берегите себя и своих близких, - обратился к жителям области Игорь Кобзев.