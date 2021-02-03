Иркутянина приговорили к обязательным работам из-за обманов при получении кредитов Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Житель Иркутска оформил три займа в разных банках. Сделал он это при помощи компании посредника, при этом соврав о своем месте работы и заработной плате. Полученные средства от банковских организаций потратил на приобретение дорогих шуб.

- В дальнейшем он распорядился меховыми изделиями на свое усмотрение, реализовав их, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. - Суммарный ущерб банкам от противоправных действий фигуранта превысил 300 тысяч рублей.

29-летнего заемщика судили по статье «Мошенничество в сфере кредитования». Дело слушалось в Кировском районном суде. При рассмотрении дела мужчину признали виновным в преступлении и приговорили к 200 часам обязательных работ. Также осужденному предстоит вернуть средства банкам.

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