Еще 263 жителя Иркутской области заразились коронавирусом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Количество случаев заражения коронавирусом в Иркутской области на 3 февраля – 49 712, 263 из них добавились за последние сутки. Большинство из заболевших COVID-19 жителей региона уже выздоровели – их 44315 (плюс 358 за сутки).

- В больницах области 3 февраля остаются 1810 пациентов с диагнозом COVID-19, - сообщает Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области.

Увы, как и в других регионах страны, в Приангарье не удалось избежать летальных исходов течения болезни. Специалисты сообщили, что за сутки от COVID-19 скончались еще 9 человек, еще один пациент с таким же диагнозом умер от иной тяжелой болезни.

Всего с начала распространения новой коронавирусной инфекции в регионе ушли из жизни 1906 зараженных: коронавирус стал причиной смерти 1697 из них, остальных – 209 – сгубили другие заболевания.

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