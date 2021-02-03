Дошкольница пострадала в ДТП, когда ее отец пытался скрыться от полиции в Иркутске Фото: Иван ВИСЛОВ

Выехал на встречную полосу, грубо нарушив правила ПДД, чем привлек к себе внимание патрулирующего улицы Иркутска экипажа ДПС. На требования остановиться, водитель внедорожник «SsangYong» отвечал увеличением скорости своего автомобиля. Предпринимал все попытки скрыться от сотрудников ГИБДД. Такое поведение на дороге ему дорогого стоило.

- Автолюбитель выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, где совершил столкновение с седаном «Honda», который от удара отбросило на автомобиль «Peugeot», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

В салоне автомобиля «SsangYong», как оказалось, сидела 4-летняя дочка водителя. После аварии ей потребовалась помощь медиков. Девочка госпитализирована в больницу.

- Она сидела на заднем сидении автомобиля и не была пристегнута ремнями безопасности, - констатировали произошедшее полицейские.

В ДТП также пострадала пассажирка «Хонды». Ну а что же с предполагаемым виновником? На 26-летнем отце ни царапины.

- Перед тем как сесть за руль вы употребляли спиртные напитки? – спрашивают водителя сотрудники ДПС.

- Да употреблял, - признался молодой человек. Однако от медицинского освидетельствования отказался.

Специалисты выяснили, что в 2018 году водитель внедорожника уже был привлечен к уголовной ответственности за вождение в нетрезвом виде. Тогда он сел за руль, будучи уже лишенным водительских прав.

В этот раз полицейские составили 8 протоколов об административных правонарушениях. Штрафы, которые должен будет выплатить после решения суда нарушитель, могут быть на сумму свыше 70 000 рублей.

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