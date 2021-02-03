Взрыв произошел в гаражном кооперативе в Ангарске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В гаражном кооперативе «Автомото-2» сегодня, 3 февраля произошел взрыв. Сообщение о хлопке в одном из боксов поступило спасателям МЧС Приангарья около двенадцати часов дня.

- На момент прибытия кровля одного из гаражей обрушилась, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области. – Также горели уже крыши двух соседних гаражей.

На месте работают 23 специалиста на пяти спецмашинах. Пожар локализован на площади в 270 квадратных метров. Пострадавших, по данным МЧС, нет.

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