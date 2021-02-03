Жители Иркутской области стали чаще болеть ОРВИ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутской области растет число заболевших ОРВИ. Если в середине января за неделю в больницу обратились 9003 человека с насморком и кашлем, то в начале февраля этот показатель увеличился на треть - до 11815 пациентов за прошедшую неделю. Как стало известно "КП"-Иркутск, большей частью это дети - 6943 человек от общего числа.

- Во всех возрастных группах отмечается положительный прирост заболеваемости, - сообщают в Управлении Роспотребнадзора по Иркутской области.

Но специалисты успокаивают, что об эпидемии ОРВИ речь пока не идет. И гриппом на данный момент никто из жителей региона не заболел. Но расслабляться и пускать недомогание на самотек не стоит - лучше сразу обращаться к врачу за лечением.

Тем более, что коронавирус еще бушует. В Приангарье этот диагноз официально подтвердился больше, чем у 49,7 тысяч человек. Это данные за все время пандемии. А суточный прирост заражений держится на уровне около 260 случаев.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Вакцинация от COVID-19 продолжается

В Иркутской области открыто 62 прививочных пункта, 13 тысяч жителей региона уже поставили первый укол.

- Получили первую февральскую партию вакцины от коронавируса. Она рассчитана на 18900 человек, - рассказал губернатор Приангарья Игорь Кобзев. - Вакцину будут доставлять в медучреждения Иркутска, также отправили препарат на север области. Следующие поставки ожидаем в конце недели. Прививку смогут сделать еще 24 570 жителей региона.

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