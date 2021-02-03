Мигрант, работающий в Тулуне, передумал вступать в ряды террористов после предупреждения ФСБ. Фото: УФСБ России по Иркутской области

О том, что 25-летний мигрант, работающий в одной из строительных компаний Тулуна, собирается вступить в ряды террористов, сотрудникам УФСБ Иркутской области стало известно в 2020 году. Выяснилось, что для осуществления своего плана, гражданин одной из стран Центральной Азии, даже планировал выехать в Сирию и стать там участником международной террористической организации.

- После объявления нашего предостережения, мужчина отказался от своих преступных планов, - рассказали в пресс-службы УФСБ России по Иркутской области.

Сотрудники ФСБ еще раз предупреждают, что за участие в террористической деятельности, по закону, может грозить пожизненный срок заключения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Двое иркутян пытались уехать в Сирию и воевать на стороне террористов (Подробности)

«Убирай за собой»: водитель заставил 12-летнего школьника, которого вырвало, мыть маршрутку (Подробности)