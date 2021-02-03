В Иркутске появится смотровая площадка «Глазково» с видом на Ангару

Фото: Пресс-служба администрации Иркутска.

В 2021 году в Иркутске реализуют 14 предложений горожан. Проекты-победители в рамках «Народных инициатив» определены. В городе благоустроят скверы, создадут при школах спортивные площадки, установят памятный знак, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, выполнят другие работы.

Напомним, что заявки на участие в проекте «Народные инициативы» жители Иркутска подавали в комитеты по управлению округами. Из всех предложений по развитию и благоустройству города 45 стали участниками голосования. Выбрать понравившийся вариант иркутяне могли как очно, так и на официальном сайте администрации. Таким образом, определилось 14 проектов.

В Правобережном округе, на улице Губернатора Трескина, 30/16 и по Некрасова, 11 появятся спортивные площадки, на территории гимназии №1 обновят хоккейный корт.

В Свердловском округе оборудуют многофункциональную спортплощадку на территории лицея № 1, в районе дома 87 микрорайона Университетский реконструируют хоккейный корт. А на пересечении улиц Звездинской и Челнокова откроют смотровую площадку «Глазково». С ее видовых террас можно будет любоваться Ангарой.

В Октябрьском округе по решению жителей продолжится благоустройство Солнечного Бульвара. В актовом зале школы № 32 обновят свето-музыкальное оборудование. На территории гимназии № 44 благоустроят спортплощадку с хоккейным кортом, беговой дорожкой и трибунами. Также приведут в порядок двор по адресу: улица 1-я Советская, 96, Трудовая, 5 – здесь появится пространство с различными локациями для отдыха и занятий спортом. В Ленинском округе для кадетского корпуса школы № 45 сделают строевой плац с трибунами. В поселке Вересовка установят спортивную площадку, а также памятный знак, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, продолжится благоустройство сквера в границах улиц Маршала Говорова – Марии Ульяновой – Красный Путь – Ленинградская. В рамках третьего этапа работ здесь появится футбольное поле.