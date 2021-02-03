Личность женщины на видео из магазина в Усолье-Сибирском просят установить в МВД

Полицейские из Усолья-Сибирского просят помочь установить имя женщины, которая попала на видео из магазина. В это время произошла кража кошелька и попавшая на эти кадры женщина может быть в курсе этого ЧП.

- Заявление о совершенной в магазине, расположенном на улице Республики в Усолье-Сибирском краже поступило в дежурную часть 29 января, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. - Потерпевшая сообщила оперативникам, что после покупки оставила кошелек на нижней полке прилавка. Вспомнив об этом, она вернулась обратно, но его там уже не было.

Сыщики опросили сотрудников супермаркета и изучили записи камер видеонаблюдения. Именно поэтому, чтобы выяснить обстоятельства исчезновения портмоне, полицейские предлагают женщине, запечатленной на видео, прийти в отделение МВД добровольно. Тех же, кто узнал ее, просят явиться в полицию.