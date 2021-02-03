С 1 апреля плата за посещение Прибайкальского нацпарка вырастет до 150 рублей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

С 1 апреля плата за посещение Прибайкальского нацпарка увеличится. Для жителей Иркутской области - с 50 до 75 рублей, для туристов из других регионов - со 100 до 150 рублей, а для иностранцев - до 300 рублей.

- Стоимость посещения особо охраняемой природной территории, согласно постановлению Правительства РФ, теперь напрямую зависит от установленной в стране величины прожиточного минимума для трудоспособного населения, - объяснили причины повышения цен в ФГБУ "Заповедное Прибайкалье". - Для ООПТ федерального значения, к которым относится и Прибайкальский национальный парк, она должна быть не меньше 1%.

Вместе с тем, расширится список льготников, которые смогут бесплатно отдохнуть на берегу Байкала. Теперь такое право имеют не только малыши, но и школьники, а также пенсионеры, многодетные семьи, малоимущие и маломобильные люди.

Добавим, что разрешение на посещение территории действует неделю, продление бесплатное.