Законопроект депутатов из "Единой России" поможет россиянам защитить гаражи от сноса.

«Единая Россия» выступила инициатором гаражной амнистии. Предложенный партией проект закона поможет 3,5 миллионам жителей страны зарегистрировать не только гаражи, но и землю под ними, а также защитить имущество от сноса. Предполагается, что законопроект примут уже в марте 2021 года, а амнистия будет действовать до 1 марта 2026- го.

Как сообщает сайт ER.ru, гаражная амнистия существенно упростит процедуру оформления боксов для автомобилей в собственность. При этом распространяется она только на капитальные строения – ракушки, как движимый объект, не в счет.

Примечательно, что в рамках такой процедуры людям не придется тратиться на кадастровую оценку участка, которая, по данным Росреестра, достигает в регионах 5-7 тыс. рублей, а также оплачивать госпошлину.

- Этим будут заниматься органы местного самоуправления, - пояснил один из авторов законопроекта, председатель комитета Государственной Думы РФ по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Он также рассказал, как любой желающий сможет подтвердить право собственности на гараж. Для этого подойдут справка о том, что человек состоит в кооперативе, или подтверждение выделения бокса, например, в совхозе. Также можно представить техплан объекта, или другие документы, которые будут готовы принимать в регионах.

Особую значимость законопроект ЕР приобретает в рамках решения земельных вопросов. Если раньше гаражи можно было снести и на освободившихся участках построить какое-либо здание, не выплатив владельцам боксов ни копейки компенсации, то теперь собственники полностью защищены. Если даже будет принято решение изъять земли для строительства, к примеру, дороги, владелец гаража не останется за бортом этой истории.

Между тем, как подчеркнул заместитель руководителя Росреестра Алексей Бутовецкий, очень важно, оформляя собственность, не дать легализовать откровенный самострой, возведенный в нарушение всех возможных правил и норм.

Стоит отметить, что при подготовке законопроекта «Единая Россия» учла опыт регионов. Своими практиками в этой сфере поделились 55 субъектов РФ, которые были вынуждены регулировать гаражные вопросы в отсутствие федерального закона. Так, в Ульяновской области бесплатно предоставляют в общедолевую собственность земельный участок членам гаражных кооперативов. Как сообщил председатель одного из местных ГСК Даниил Рожецкий, право собственности в рамках регионального закона оформляется просто и быстро – в МФЦ или на сайте Госуслуг. Сбор предложений от регионов продолжается и завершится 24 февраля. Читайте далее>>>