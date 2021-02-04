Более 1.5 миллионов тестов на COVID-19 провели в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Иркутская область по заболеваемости коронавирусом уверенно держится на плато с середины декабря прошлого года. За сутки в регионе ежедневно в лабораториях получают плюс/минус 260 положительных тестов. Всего в Приангарье сейчас тест на коронавирус принимают 17 лабораторий. С начала пандемии их проведено уже больше 1.5 миллионов. Если быть точными, то эта цифра на 3 февраля была 1 543 821 лабораторное исследование.

- Исследования проводятся с использованием отечественных тест-систем, которые обладают максимально возможной чувствительностью и выявляют единичные копии вируса в реакции, - сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Иркутской области.

Мероприятия, направление на предупреждение распространения коронавируса в регионе, проводятся ежедневно: в очагах проводятся эпидемиологические расследования, выявляют контактных лиц, продолжается санитарно-карантинный контроль в аэропорту Иркутска. Только с начала 2021 года специалисты досмотрели более 48 000 пассажиров с 548 рейсов.

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