33 человека погибли на пожарах в Иркутской области с начала года Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

С начала года в Иркутской области произошло уже 576 пожаров. В них погибли 33 человека, среди них были и дети. Такую печальную статистику накануне сообщили сотрудники МЧС Приангарья. Спасатели рассказали, что в ночь на 4 февраля также было 4 вызова, одного мужчину спасти не удалось. Он погиб в одном из садоводств Братска.

- Сообщение о возгорании в жилом районе Энергетик поступило к нам в 00.25, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области. - Горел двухэтажный садовый дом.

К моменту приезда спасателей дом полностью был в огне, кровля обрушилась. Тело мужчины было найдено во время проливки и разбора конструкций здания. Причина возгорания сейчас выясняется специалистами.

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