Матч с участием звезд мирового хоккея пройдет 8 марта на льду Байкала. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Отличная новость для всех иркутских любителей хоккея! 8 марта в поселке Большое Голоустное, прямо на льду Байкала состоится хоккейный матч с участием звезд мирового уровня. Напомним, такую идею во время визита в Иркутск предложил в прошлом легендарный хоккеист, а ныне первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов.

- Это не просто матч, а большое событие для всех, - отметили в правительстве Приангарья. - Вячеслав Фетисов организует подобные игры по всему миру, чтобы объединить разных людей в деле защиты планеты. Проект называется «Последняя игра» и официально поддержан ООН.

По задумке организаторов, эта игра, на которую приедут лучшие хоккеисты мира, должна привлечь внимание к проблемам сохранения природы Байкала, и его берегов. Добавим, что в марте, во время приезда Вячеслава Фетисова планируется провести не только матч на льду Байкала, но и спортивные мастер-классы для детей.

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