264 новых случая заражения COVID-19 подтвердились в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области за сутки диагноз COVID-19 лабораторно подтвердился еще у 264 человек. Общее число случаев инфицирования в Приангарье достигло 49 976. Это с начала пандемии. Большинство из них, конечно, уже выздоровели. Только за сутки с коронавирусом справились 394 жителя региона. Всего болезнь победили 44 709.

- В ковидных госпиталях Иркутской области сейчас лечат 1783 пациента, - сообщает Оперативный штаб Приангарья по коронавирусу.

Увы, одолеть заразу получается не у всех заболевших. Сегодня, 4 февраля, стало известно, что COVID-19 сгубил еще девять пациентов. Всего, с того момента, как в наш регион пришел коронавирус, он стал причиной смерти 1706 человек. Еще 209 зараженных имели в анамнезе другие тяжелые заболевания, которые и привели к летальному исходу.

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