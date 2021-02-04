Жителя Иркутской области пролечили от туберкулеза благодаря соседям

Сибиряка пролечили от туберкулеза благодаря соседям Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Знал, что болен туберкулезом, но за помощью к врачам не торопился. Тревогу о здоровье жителя Аларского района забили неравнодушные соседи. В итоге сибиряка госпитализировали по решению суда. Проконтролировать соблюдение вердикта поручили судебным приставам, которые приехали к больному домой.

- Мужчину ознакомили с судебным решением, пояснили, что выполнено оно должно быть немедленно, - рассказала пресс-службе УФСПП начальник отделения судебных приставов по Черемховскому и Аларскому районам Елена Солодуха.

Все поняв, заболевший не стал создавать проблем, тут же собрал вещи и отправился с приставами в больницу. Сейчас он уже прошел лечение и переведен медиками в излеченную группу.

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