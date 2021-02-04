15 человек будут судить за организацию подпольного казино в Иркутске. Фото: СУ СК РФ по Иркутской области

Обвинительный приговор утвержден прокуратурой, уголовное дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр» передано в суд. Подозреваемыми по нему проходят сразу 15 человек.

Следователи считают, что именно они причастны к организации подпольного казино в Ленинском районе Иркутска. В июле 2019 года во время задержания в месте, где проводили игры, а также в домах задержанных следователи СК, полицейские и бойцы СОБРа Росгвардии Приангарья нашли 6 столов для игры в покер, 1 стол для игры в рулетку, фишки, карты, компьютерная техника.

- Также были изъяты деньги и документация, подтверждающие осуществление преступной деятельности, - сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Иркутской области.

Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МВД Приангарья, в игорное заведение допускался ограниченный круг горожан, здание было окружено высоким забором, а на территории несколько камер видеонаблюдения.

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