Разлив наледных вод на реке Тиганчиха произошел в Култуке. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

Разлив наледных вод протяженностью около 100-150 метров, произошел вечером, 3 февраля на реке Тиганчихе в Култуке. Из-за этого частично подтопленной оказался приусадебный участок. Вода зашла в огород и во двор, не подтопив жилые дома.

- Одной из возможных причин выхода воды на поверхность стала прорубь, которую прорубили местные жители, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Сейчас проводятся работы по отведению воды. С помощью погрузчика уже проведена обваловка, создано заграждение изо льда и отсева из щебня. Что касается других приусадебных участков и огородов на улице Крылова, то им подтопление не грозит, так как все они находятся на возвышении.

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