Годовая инфляция в Иркутской области поднялась до 5,1% Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Товары и услуги дорожают. По данным Центробанка, под конец 2020-го инфляция в Иркутской области выросла до 5,1%.

Рассмотрим на примере продуктовой корзины. Изменились в сторону со знаком плюс ценники на сахар, подсолнечное масло, мороженую рыбу. Менее доступны стали свежие витамины. Импортные фрукты - цитрусовые, виноград, груши - из-за ослабления рубля удовольствие тоже не из дешевых. Также помидоры и огурцы - из-за подорожания материалов и оборудования для теплиц. Кроме того, из Азербайджана временно не завозили томаты из-за карантинных ограничений.

А вот молочка, мясо, колбасы и сыры прибавляли в цене не так быстро - выручает местное производство и поставки из соседних регионов. Яблоки тоже не слишком обременительны для кошелька - урожая хватает.

Кроме того, менее доступной стала бытовая техника, компьютеры, новые иномарки.

- Увеличился внутренний турпоток - и авиакомпании повысили тарифы на перелеты, а также ускорился рост цен на проживание в гостиницах, - добавили в отделении Центробанка по Иркутской области.