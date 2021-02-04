Девятибалльные пробки образовались в Иркутске вечером, 4 февраля. Фото: Яндекс.

Пробки в Иркутске вечером 4 февраля оцениваются в 9 баллов. Чрезвычайная для этого времени загруженность отмечается в центре города, заторы на улице Ленина, как сообщает Яндекс, и вовсе 10 баллов. В целом пробки в Иркутске непривычные для вечера четверга.

- Пробки в Иркутске 9 баллов, это на 2 балла больше, чем обычно в это время в четверг, - сообщает Яндекс. - Ожидается, что пробки продолжат снижаться в ближайший час и к 21 часу достигнут 3 баллов.

А пока автомобилисты тратят гораздо больше времени при проезде по улицам Ширямова, Байкальская – кольцо «стоит», Пискунова, Тимирязева, Партизанская, Степана Разина, Марата, Чкалова, Рабочая, Красноказачья, Карла Либкнехта.

Из-за ДТП на пересечении улиц Маяковского и 2-ая Железнодорожная образовался протяженный затор на подъезде к Иркутному мосту, далее по Боткина, до самого Маяковского. Проезд по всем переправам города, за исключение через реку Иркутск, свободен.

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