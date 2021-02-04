«Байкал-Энергия» на своем льду проиграла красноярскому «Енисею» Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Хоккеисты иркутской «Байкал-Энергии» потерпели поражение в очередном домашнем матче Суперлиги. 4 февраля, на льду арены «Байкал» бело-синие проиграли красноярскому «Енисею» со счетом 6:9.

При этом первый тайм наши хоккеисты уверенно выиграли, отправив в ворота красноярцев пять мячей. Точные удары нанесли Рауан Исалиев, Павел Дубовик, Владислав Кузнецов, Мартин Ландстрем и Вадим Чернов. Гости смогли ответить на это тремя голами в исполнении Алмаза Миргазова и оформившего дубль Артема Ахметзянова.

Неизвестно, что произошло с нашей командой во втором отрезке, но его иркутяне провалили. Хоккеисты «Енисея» наколотили в ворота «Байкал-Энергии» шесть мячей и довели дело до волевой победы. По два раза отличились лидеры красноярцев Сергей Ломанов и Алмаз Миргазов, по разу Максим Ишкельдин и Артем Ахметзянов. Бело-синие смогли забить лишь раз. Точный удар нанес Мартин Ландстрем.

После этого поражения «Байкал-Энергия» осталась на 4-м месте в турнирной таблице. Следующий матч у нашей дружины запланирован на 7 февраля. На своем льду иркутяне скрестят клюшки с кемеровским «Кузбассом».