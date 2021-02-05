Десятибалльные пробки сковали Иркутск утром, 5 февраля. Фото: Яндекс. Пробки

Снежный январь и февраль вот уже которую неделю доставляют хлопот водителям транспорта. Пробки в 8-9 баллов в последнее время стали привычными для горожан. Осадки шли и всю минувшую ночь, как итог – пробки в 10 баллов утром 5 февраля сковали Иркутск. Спецтехника расчищает улицы постоянно, работают даже в ночное время – ежедневно вывозится несколько тысяч тонн, однако, чтобы выпавший снег требуется время. Так, 5 февраля, пробки на Иннокентьевском мосту, на подъездных путях к Иркутному мосту и на нем самом, на улице Маяковского, перед плотиной ГЭС и Академическим мостом по направлению в центр столицы Приангарья.

«Пробки в Иркутске 10 баллов, это на 3 балла больше, чем обычно в это время в пятницу», - сообщает Яндекс.

Заторы на улицах начнут снижаться в ближайший час и к 11 часам будут оцениваться уже в 4 балла. Не мало проблем доставляет дорога для транспорта по трактам – Култукскому и Качугскому, там этим утром также протяженные пробки.

О каких либо ДТП в областном центре и на подъездах к городу Яндекс.Пробки не сообщает.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08