Полтора года займет капремонт виадука на станции Батарейной в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В 2021 году начнется капремонт виадука на станции Батарейная в Иркутске. К работам планируют приступить в августе, если проектная документация будет одобрена и пройдет к тому времени экспертизу. Потерпеть жителям города придется примерно полтора года.

- На это время для удобства жителей организуют объездные пути, - сообщает пресс-служба Думы города Иркутска. - Личные автомобили перенаправят на старый Московский тракт, общественный транспорт пустят по ул. 2-й Батарейной до конечного остановочного пункта, который будет качественно обустроен.

Отмечается, что данный путепровод не ремонтировали с 1970-х годов. Он ведет к району, где живут более трех с половиной тысяч человек.

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