Режим повышенной готовности введен в Иркутске из-за сильного снегопада Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутске ввели режим повышенной готовности. Причина – сильный снегопад. За ночь город засыпало так, что транспорт 5 февраля угодил в десятибалльные пробки. С трудом и значительно дольше обычного иркутяне добирались до мест назначения. Кстати, в мэрии уже отметили, что дорожные службы со снежным коллапсом справились неудовлетворительно.

- С учетом текущей ситуации принято решение ввести на предстоящие выходные режим повышенной готовности, - сообщили в администрации города. – Это необходимо, чтобы задействовать все силы и средства для уборки города.

Чистить город от выпавшего снега будут круглосуточно и в субботу, и в воскресенье. Между тем, синоптики обещают, что в выходные иркутянам удастся отдохнуть не только от работы, но и от осадков. Правда, на следующей неделе метеорологи снова обещают снег.

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