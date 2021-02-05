Количество случаев заражения COVID-19 в Иркутской области превысило 50 000 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За сутки диагноз COVID-19 лабораторно подтвердился еще у 261 жителя региона. Таким образом, общее число случаев заражения в Приангарье превысило 50 тысяч, если быть точными, согласно данным Оперативного штаба по коронавирусу в Иркутской области, 50 237 сибиряков были инфицированы с начала пандемии.

Конечно, большинство из них уже выздоровели – таких у нас 45 092 (+383 за сутки). В ковидных госпиталях Иркутской области 5 февраля находятся 1788 пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Еще у 7332 наших земляков болезнь протекает в легкой форме, это позволяет им лечиться дома – они числятся на амбулаторном лечении.

Увы, медики смогли помочь не всем. За сутки скончалось еще 9 человек. С начала распространения в Иркутской области коронавируса от него скончались уже 1714 человек, еще 201 зараженный был болен и другими тяжелыми болезнями, которые привели к летальному исходу.

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