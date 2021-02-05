Реверсивное движение организовано на трассе Байкал в Слюдянском районе из-за снегопада
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Пять комбинированных дорожных машин устраняют последствия снегопада на трассе Байкал. На 134-м километре автодороги в связи с этим организовано реверсивное движение автомобилей.
- В настоящее время проезжую часть чистят и обрабатывают противогололедными материалами, - сообщает пресс-служба УПРДОР «Южный Байкал». - Просим водителей отнестись с пониманием, соблюдать осторожность и бдительность при движении, избегать превышения скорости, соблюдать дистанцию.
В столице Приангарья тем временем введен режим повышенной готовности, чтобы привлечь все коммунальные службы к уборке улиц и тротуаров Иркутска от снега. Убирать городские артерии будут в круглосуточном режиме сегодня и все выходные дни.
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