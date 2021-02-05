Волонтеров просят помочь в восстановлении храмов в Иркутской области. Фото: пресс-служба Правительства Иркутской области

В Иркутской области помочь в восстановлении старинных зданий призывают волонтеров. Добровольцы могут выполнять работы, не требующие специальных навыков. Первое здание, на котором они смогут потрудиться – это собор Воскресения Христова в селе Верхоленск Качугского района.

Желающих внести свой вклад в реставрацию объекта культурного наследия приглашают провести подготовительные работы. Сейчас здание находится в плачевном состоянии. Первый шаг к его восстановлению будет сделан в июле. Так что летний отпуск сибиряки могут провести там.

В конце августа приступят к благоустройству территории у храма Сретения Господня в Черемховском районе. Она стоит в селе Бельск. Там тоже нужны добровольцы.

- А в сентябре потребуется помощь в благоустройстве территории у одного из зданий, входящих в состав объекта культурного наследия регионального значения «Застройка улицы Карла Маркса» Иркутске на улице Каландаришвили в Иркутске, - сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

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