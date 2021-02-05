Без отопления из-за аварии остались дома 689 жителей Бодайбинского района Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Бодайбинском районе Иркутской области сегодня, 5 февраля, днем в половине первого произошло отключение отопления. Без тепла остались жители 42 домов в поселке Балахнинский.

- В домах, попавших под отключение, проживают 689 человек, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

Восстановительные работы уже начались. Над устранением аварии трудятся шесть человек на двух спецмашинах. Предполагаемое время возобновления подачи тепловой энергии в здания не сообщается.

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