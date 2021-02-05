Полмиллиона рублей потерял житель Иркутской области, доверившись псевдоброкеру Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С лета мошенники выманивали деньги у жителя Усолья-Сибирского. Неизвестный позвонил сибиряку и предложил заработать денег, играя на бирже, и мужчина согласился. Звонивший попросил установить на компьютер специальную программу. Усольчанин послушно все сделал.

- Это позволило лжеброкеру управлять приложениями, в том числе банковскими, то есть беспрепятственно распоряжаться деньгами, хранящимися на банковском счету потерпевшего, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. - Аферист сам переводил разные суммы якобы для вложения их в фондовый рынок.

При этом псевдоброкер уверял, что инвестиции уже приносят прибыль. Однако, когда спустя несколько месяцев «биржевой игрок» решил получить свой доход, лжеброкер сказал, что для это нужно внести 100 000 рублей. Усольчанин заплатил нужную сумму. Потом перечислил еще столько же. От таких биржевых сделок мужчина в общей сложности понес ущерб в 500 000 рублей. Причем большинство из них были получены в кредит. Что оказался обманутым сибиряк понял только спустя несколько месяцев и пошел в полицию.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - говорят в МВД Приангарья.

Полицейские в очередной раз просят не доверять незнакомым людям свои сбережения, не сообщать данные с банковских карт, пароли, приходящие в смс-сообщениях.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08