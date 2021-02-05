Трещины шириной 3 метра появились во льду Байкала из-за теплой погоды Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Поток туристов, желающих взглянуть на зимний Байкал, традиционно высок. В этом году паломничества туристов на озеро особо опасны. Этой зимой ледовая обстановка крайне неспокойная. Затвердеть поверхности озера как следует мешают перепады температуры, сильные ветры и постоянная сейсмическая активность в регионе. После землетрясения 12 января 2021 афтершоки фиксируются специалистами практически каждый день. Только накануне вблизи острова Ольхон произошло новое сейсмособытие силой в 3 балла.

- В минувший четверг на Малом море озера Байкал из-за резкого повышения дневных температур повсеместно появилось множество щелей до 3 метров шириной, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области. - В заливах открылись большие участки – опасные места с открытой водой сегодня огораживают вешками.

Однако, люди постоянно пренебрегают требованиями безопасности, выходят на лед и даже ездят по нему на машинах. Только за неделю инспекторы ГИМС выдворили со льда 30 автомобилей.

КОНКРЕТНО

Толщина льда на Байкале

В районе Большого Голоустного – 40-50 см;

В Слюдянском районе – у берега 20 см, в 50 м от берега – 5 см.

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