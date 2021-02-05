Иркутянин рассчитался с долгами в 600 000 рублей, чтобы отдохнуть за границей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Задолжал банку, налоговой инспекции и за услуги ЖКХ – 33, 550 и 12 тысяч рублей, соответственно. В общей сложности, задолженность жителя Иркутска была 595 000 "целковых".

- Судебный пристав уведомил мужчину о возбуждении в отношении него исполнительного производства и мерах принудительного характера, которые могут быть применены к нему в случае неоплаты задолженности, - сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов России по Иркутской области.

Увы, возвращать долги иркутянин не спешил. Судебным приставам пришлось ограничить его права выезда за границу. Спустя какое-то время туда-то на отдых неплательщик и собрался. Испугавшись, что отпуск сорвется, оплатил нужную сумму.

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