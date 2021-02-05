Девушка вместе с подельником похитила 640 тысяч рублей с карты своего приятеля из Иркутска

Девушка вместе с подельником похитила 640 тысяч с карты своего приятеля из Иркутска Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

О том, что у ее 19-летнего приятеля из Иркутска на банковском счете есть крупная сумма денег, узнала на днях 17-летняя девушка. Во время общения с парнем ей удалось запомнить еще и пин-код его карты. Узнав всю эту информацию, она решила ограбить знакомого. Для этого даже придумала план. Девушка пришла в гости к ничего не подозревающему парню и выпила с ним горячительных напитков. Когда хозяин квартиры уснул, она вытащили из его портмоне карту, забрала его телефон и передала их своему 18-летнему другу, который уже ждал подъезде.

Подельник девушки пошел в банк и снял с чужого счета около 640 тысяч рублей. После этого вернул карту и телефон сообщнице. Та положила их на место и скрылась. Утром обманутый хозяин квартиры увидев, что у него украли все деньги, пошел писать заявление в полицию. Сыщики нашли преступную парочку по горячим следам.

- Парень с девушкой признались в преступлении, - сообщили в пресс-службах СУ СК и ГУ МВД России по Иркутской области. – Часть похищенных денег они успели потратить. Остальную сумму уже вернули. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, с банковского счета».

Теперь парочке может грозить до 6 лет лишения свободы. Дожидаться суда они будут под подпиской о невыезде.