В Иркутске очищают от снега крыши домов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Иркутск засыпало снегом. Управляющие компании очищают крыши жилых многоквартирных домов. Таковых в городе - около семи тысяч.

- По нормативам не допускается накопление снега на кровле слоем более 30 см, а в случае оттепели - не более 10 см, - объяснила зампредседателя комитета по управлению Правобережным округом Елена Торохова. - За подобные правонарушения предусмотрены предупреждение или административный штраф. На юридических лиц его размер - от 10 до 55 тысяч рублей.

Так, уже почистили крыши домов в центре города - на улицах Российская, 5-й Армии, Чудотворская.

Снег сбрасывают с крыш, балконов, козырьков подъездов, карнизов, а затем убирают со двора. А чтобы никого не зацепило, территорию вокруг дома на время уборки снега огораживают.

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Как уточнить график уборки крыши

Чтобы узнать, когда чистить от снега будут крышу вашего дома, можно звонить в "управляшки" или в комитеты на телефоны «горячей линии»:

Октябрьский округ - 52-02-48,

Правобережный округ - 52-03-99, 24-11-20,

Свердловский округ - 52-03-51,

Ленинский округ – 52-03-38.