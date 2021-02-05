В выходные в Иркутске потеплеет до -4...-5 градусов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Снежная и теплая погодка задержалась в Иркутске. Горожане смотрят на небо с опасением - наверняка скоро мороз грянет! Однако синоптики успокаивают - ничего подобного, в ближайшие дни будет тепло и даже очень.

"6 февраля в Иркутской области переменная облачность, небольшой снег, днем в южных и центральных районах без существенных осадков. Утром при прояснении туман. Ветер западной четверти с переходом на юго-западный, юго-восточный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с. Температура ночью -22,-27, при натекании облачности -12,-17, в Катангском и северо-восточных районах -27,-32, местами -37,-42, днём -9,-14, при облачной погоде -19,-24", - сообщает официальную сводку иркутский Гидрометцентр.

Уточняется, что в самом Иркутске в субботу ожидается переменная облачность, ночью слабый снег, утром и днем без осадков, ветер ночью западный, юго-западный 3-8, днём переменный до 5 м/с, температура ночью до -22, днём -9...-11.

Ну и где же тепло, спросите вы. Мы обратились с этим вопросом к синоптикам.

-А разве это холодно? Да, ночью на 6 февраля в город ворвется холодный воздух, но совсем ненадолго, - объясняет "КП"-Иркутск заместитель начальника Иркутского гидрометцентра Юлия Янькова. -Но днем-то тепло! Причем на хорошо прогреваемых местах - тем более! А в воскресенье вообще ожидается снежная каша на дорогах. Потеплеет до -5, а возможно, на солнышке, и до нуля припечет.