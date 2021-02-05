Пробки в 8 баллов образовались в Иркутске вечером, 5 февраля. Фото: "Яндекс.Пробки"

С опозданием придется вернуться домой с работы некоторым водителям из Иркутска. Дело в том, что вечером, 5 февраля город вновь сковали автомобильные пробки. Сервис «Яндекс. Пробки» показывает, что по состоянию на 19 часов автомобильные заторы составляют 8 баллов. Это на 1 балл больше, чем обычно в это время в пятницу. Ожидается, что пробки продолжат снижаться в ближайший час и к 21 часу достигнут 3 баллов.

Итак, постоять водителям вечером, 5 февраля придется на улицах Чкалова, Партизанская, Седова, Ширямова, Рабочей, Баррикад, на Ушаковской, в районе перекрестка с Баррикад, Братской, Советской, Академической, на Байкальском кольце, на плотине ГЭС.

Чтобы не попасть в затор, лучший совет автомобилистам -заранее выбирать пути объезда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Синоптики объяснили, почему в Иркутске выпало так много снега (Подробности)