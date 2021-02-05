Механикам и машинистам на севере Иркутской области предлагают зарплату до 300 тысяч рублей Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Самая прибыльная работа в Иркутской области, конечно, на вахте. По данным общероссийской базы вакансий «Работа в России», работодатели в нашем регионе готовы предложить от 200 до 300 тысяч рублей механикам и машинистам буровой и погрузочных машин. Но такое вознаграждение обещают не всем. Будущий работник должен быть с опытом, со специальным образованием и без вредных привычек.

Где еще в Сибири можно заработать? В Омской области в январе искали механиков на судно - доход сулили до 150 тысяч.

- Командиры и вторые пилоты вертолетов и самолетов требуются в Красноярском крае и других регионах. Предлагаемая зарплата от 140 до 250 тысяч рублей, - сообщили на сайте Роструда.

В Новосибирской области такие доходы обещали программистам. А медикам - в Красноярском крае.

А если смотреть в целом по стране, то в начале 2021-го высокие зарплаты предлагали также инженерам.