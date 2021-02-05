Житель Братска сжег четыре автомобиля на парковках возле домов Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Выйти из дома и увидеть, как горит припаркованная машина - кошмарный сон для любого автомобилиста. В Братске осенью 2019 года для нескольких местных жителей он стал реальностью. В течение двух дней сгорели четыре автомобиля - две иномарки и две отечественные машины.

Полицейские по камерам видеонаблюдения вычислили поджигателя - 32-летнего местного жителя. Зачем он уничтожал чужие авто - не уточняется. За преступления ему пришлось отвечать перед судом.

- Суд приговорил его к 4,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима, - рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.

Статья, по которой его судили, - "умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное общественно опасным способом".

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