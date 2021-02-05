Отключение света в Правобережном районе Иркутска 8 февраля: адреса и сроки Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Отключение света в Правобережном районе Иркутска 8 февраля затронет несколько улиц. Во многих домах электричество пропадет ночью, так что жители и не заметят. А вот на улице Марата, Российская и в Черемховском переулке в некоторых зданиях не будет света с обеда до вечера.

- Компания просят жителей с пониманием отнестись к необходимости временных ограничений электроснабжения, связанных с проведением плановых работ на электросетях, - сообщили в Иркутской электросетевой компании. - Приносим извинение за доставленные неудобства.

Специалисты добавляют, что стараются как можно реже зимой проводить ремонты на сетях, требующие отключений. О том, что запланировано отключение света в Правобережном районе Иркутска 8 февраля, предупреждают заранее, чтобы было время подготовиться.