Погода на 6 февраля в Иркутске: днем потеплеет до -11 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Долгожданное потепление, которое пришло в Иркутск в конце этой рабочей недели, продолжает радовать горожан. Вот и в субботу, 6 февраля синоптики обещают в нашем городе вполне комфортные для начала февраля -9, -11 градусов. Снега, который шел несколько последних дней, уже не ожидается. Ветер подует юго-восточный 2-8 м/с.

По Иркутской области практически такая же картина. Как сообщает Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 6 февраля на территории Приангарья переменная облачность, пройдет небольшой снег. В южных районах без существенных осадков. Ветер подует юго-западный, юго-восточный 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура -8,-13 градусов, при облачной погоде -18,-23, на севере Катангского района -25,-30.

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