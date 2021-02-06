ВХЛ: ХК «Ермак» уступил «Бурану» в Воронеже. Фото: Татьяна ГЛЮК

Хоккеисты ангарского «Ермака» потерпели очередное поражение в Высшей хоккейной лиге. В Воронеже «оранжевые» уступили местному «Бурану» со счетом 2:5.

В первом периоде в ворота ангарчан влетели две шайбы. У хозяев отличились Данил Макаров и Антон Лукичев. Ответить на это наши хоккеисты ничем не смогли. Во втором отрезке команды дважды поразили ворота друг друга. В составе «Бурана» отличились Александр Шипилов и все тот же Данил Макаров. В составе нашей дружины точные броски нанесли Ян Грачев и Павел Лукошин. В заключительном периоде зрители увидели еще один гол. Все вопросы о победителе снял игрок хозяев Александр Чиглинцев, который отправил в ворота «Ермака» пятую шайбу.

Следующий матч «Ермак», который уже лишился шансов на попадание в плей-офф, проведет 7 февраля на выезде против ХК «Тамбов».