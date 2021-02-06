Еще 259 человек заразились коронавирусом в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области продолжает расти число заболевших коронавирусом. За последние сутки опасную инфекцию подхватили еще 259 человек. Таким образом, за все время распространения опасной инфекции, в нашем регионе уже 50 496 заболевших. Госпитализировано на данный момент 1 794 пациента. Прирост за сутки составил 6 человек. Такие данные в субботу, 6 февраля приводит оперативный штаб правительства Иркутской области.

Увы, растет и количество умерших. От COVID-19 скончались еще 9 человек. Всего, у нас уже 1 725 жертв инфекции. Еще 210 ушли из жизни от заболеваний, не связанных с коронавирусом.

Что касается приятных новостей, то 45 510 жителей Иркутской области уже победили болезнь. За сутки выздоровели еще 418 сибиряков.

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