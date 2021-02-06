За сутки от коронавируса умерли 9 жителей Иркутской области Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Иркутской области продолжает увеличиваться количество смертей от коронавируса. За сутки от COVID-19 скончались еще 9 человек. С начала распространения опасной инфекции, в Приангарье умерли уже 1 725 сибиряков. Еще 210 ушли из жизни от заболеваний, не связанных с коронавирусом. Такие данные 6 февраля привел оперштаб правительства региона.

Что касается зараженных, то начиная с весны прошлого года, в нашем регионе уже 50 496 заболевших. За сутки инфекцию подхватили еще 259 жителей Приангарья. Госпитализировано сейчас 1 794 пациентов.

А теперь о тех, кто уже победил болезнь. Таких в Иркутской области уже 45 510. За сутки выздоровели еще 418 больных. Медики по-прежнему советуют всем соблюдать масочный режим.

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