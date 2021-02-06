Ассенизаторская машина провалилась под лед на Байкале. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

Очередное пренебрежение правилами собственной безопасности едва не привело к трагедии на Байкале. Утром, 6 февраля в проливе Малое Море, недалеко от острова Огои , водитель автомобиля для откачки выгребных ям, выехал на неокрепший лед озера. Как итог, ассенизаторская машина, массой более 10 тонн провалилась в трещину и застряла во льду.

- Водитель ехал из Хужира и пытался пересечь пролив по льду, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - К счастью, мужчина не пострадал. Глубина в месте провала примерно 20 метров. Есть вероятность, что автомобиль, груженный отходами, может провалиться совсем. Решается вопрос о скорейшей его эвакуации. Водителя ждет штраф.

Спасатели предупреждают всех жителей Приангарья и туристов. 5 февраля почти по всему проливу Малое Море образовались трещины и промоины. Выезд на лед смертельно опасен.

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