Студенты помогают чистить снег на улицах Иркутска Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Уже около 2 тысяч человек привлечены для очистки улиц Иркутска от снега. На уборку в эти выходные вышли не только коммунальщики, но и сотрудники администрации и даже студенты. Более 60 ребят из студенческих отрядов и других молодежных движений очистили от снега и наледи улицы Российская, Желябова, 5 Армии, Нижняя Набережная и другие.

- За выходные город приведут в порядок, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. - Планируется вывезти более 5000 тонн снега, это в два с половиной раза больше обычных показателей. Работы как по расчистке дорог, так и по вывозу снега ведутся в круглосуточном режиме.

Напомним, что в первые дни февраля в Иркутске выпала месячная норма осадков. Из-за этого в городе ввели режим повышенной готовности. Жителей просят по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях.

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