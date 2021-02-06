Завершены поиски пропавших без вести девочек-подростков из Бурятии Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Улан-Удэ успешно завершены поиски двух девочек-подростков, которые 2 февраля ушли из дома в микрорайоне Энергетик, и не вернулись. Три дня их искали полицейские, волонтеры и неравнодушные местные жители. Поиски принесли результат вечером, 5 февраля.

- Нам стало известно, что девушки выехали в Хоринский район, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Бурятии. – Это рассказал водитель такси, который подвозил их. Как выяснилось, подростки выехали в район к родственникам одной из девочек.

По словам подростков, все три дня они находились с друзьями в разных местах Улан-Удэ. После беседы с инспекторами по делам несовершеннолетних, девочек передали родителям.

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