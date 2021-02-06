Убийство 11-летней давности раскрыли в Бурятии. Фото: СУ СК России по Бурятии

В Бурятии завершено расследование убийства, которое было совершено еще 11 лет назад. Трагедия произошла осенью 2009 года. Тогда житель Таксимо во время застолья в компании, поругался с одним из мужчин. Словесная перепалка перетекла в драку, в которой он нанес 35-летнему оппоненту несколько ударов по голове кулаком и деревянной табуреткой. То, что избитый умер, компания заметила только на утро. Участники застолья решили не вызывать полицию, а спрятать тело. Они отвезли погибшего на окраину поселка в лес и закопали его.

В сентябре 2020 года в полицию с заявлением о розыске брата, обратилась сестра погибшего, которая живет в Новосибирске. Сыщики нашли всех участников того трагического застолья. Они показали, где спрятано тело. Идентифицировать его удалось благодаря геномной экспертизе. Вскоре задержали и самого убийцу. Оказалось, что он уже отбывает наказание в колонии за другое преступление. Мужчина уже признал вину. Теперь его срок заключения увеличится.

- Уголовное дело по статье «Убийство» направлено в суд, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Вскоре будет вынесен приговор.