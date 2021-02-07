Отключение света в Ленинском районе Иркутска 8 февраля: электричество пропадет в десятках домов Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Отключение света в Ленинском районе Иркутска 8 февраля запланировано на целый рабочий день, с 9 до 17 часов. Но, конечно, не во всем районе, а только на некоторых улицах: на Заречной, Иркутной, Счастливой и других (полный список смотрите ниже).

Отключение света в Ленинском районе Иркутска 8 февраля - мера вынужденная.

"Неудобства будут компенсированы повышением надежности электроснабжения на долгосрочную перспективу", - объясняют в Иркутской электросетевой компании. - Приносим извинения за доставленные неудобства.

Чтобы отключение света в Ленинском районе Иркутска 8 февраля не застало местных жителей врасплох, специалисты предупреждают об этом заранее.

Как уже сообщал сайт irk.kp.ru, 8 февраля также будут отключать электричество в Правобережном районе Иркутска.