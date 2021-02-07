Из-за аварии семь корпусов больницы в Заларях остались без тепла и горячей воды Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Утром 7 февраля в семи корпусах Заларинской районной больницы пропало тепло и горячая вода. Отключение, как пояснили на сайте ГУ МЧС по Иркутской области, - аварийное. Конкретная причина пока не уточняется. Известно, что в помещениях, где остыли батареи, находятся 69 пациентов и 11 медработников.

- Проводятся восстановительные работы, - добавили спасатели. - Задействовано шесть человек и три единицы техники.

Тем временем, в поселке Залари довольно морозно - на улице около -15 градусов.

Как ранее сообщал сайт irk.kp.ru, в понедельник, 8 февраля, в Иркутске ожидается отключение света на нескольких улицах в Ленинском и Правобережном районах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17 вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Забайкалье

Как стало известно "КП"-Иркутск, из-за этого могут задержаться четыре пассажирских поезда (подробности)