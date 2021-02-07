Еще 10 пациентов с коронавирусом умерли в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

И вновь пока неутешительные новости по коронавирусу. За прошедшие сутки в Иркутской области умерли еще 10 человек с подтвержденным диагнозом, из них восемь скончались непосредственно от COVID-19. Об этом 7 февраля сообщили в региональном оперативном штабе.

Общее число заболевших опасной инфекцией в Приангарье достигло 50 753, в том числе зарегистрировано 257 новых случаев за сутки. В больницах все еще лежат 1846 пациентов с коронавирусом. Победили болезнь и выписались за время пандемии 45 866 человек, из них 356 выздоровевших за сутки.

Всего от COVID-19 в регионе умер 1731 пациент, от других болезней скончалось 212 человек, у которых также нашли коронавирус.

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